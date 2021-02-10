«الزاوية» تبدأ مراجعة عروض تطوير خطوط الإنتاج وتدشين مصنع الزيوت

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 09:50 صباحا
الاجتماعات التمهيدية لفريق عمل تجهيز وتنقيح مجالات عمل تطوير خطوط إنتاج مصنع الزيوت بالزاوية, 10 فبراير 2021. (شركة الزاوية لتكرير النفط)

بدأت شركة الزاوية لتكرير النفط، مراجعة العروض الفنية المقدمة من بعض الشركات المتخصصة، لتطوير خطوط إنتاج مصنع الزيوت بالزاوية وأيضاً إنشاء مصنع متكامل لخلط وتعبئة الزيوت بموقع مصنع أسفلت بنغازي.

جاء ذلك خلال الاجتماعات التمهيدية لفريق عمل تجهيز وتنقيح مجالات عمل تطوير خطوط إنتاج مصنع الزيوت بالزاوية، أمس في قاعة المرحوم رجب الكوافي صباح الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوات تأتي «بهدف تطوير وحدات الشركة الإنتاجية، بما يضمن زيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلية من كافة المنتجات والمشتقات النفطية».

وتابعت أن الفريق بدأ بمراجعة العروض الفنية المقدمة من بعض الشركات المتخصصة في هذا المجال، والعمل على تحديد المتطلبات وفق المواصفات الفنية القياسية لآلات خطوط الإنتاج وبمعدلات إنتاج تحقق مستهدفا يصل إلى مائة ألف طن سنويا لكل مصنع.

وقالت الشركة إن لديها طموحات كبيرة لتوطين هذه الصناعة وحماية المستهلك بتوفير منتجات بمواصفات عالية الجودة، تغطي احتياجات السوق المحلية بنسبة 100%.

الاجتماعات التمهيدية لفريق عمل تجهيز وتنقيح مجالات عمل تطوير خطوط إنتاج مصنع الزيوت بالزاوية, 10 فبراير 2021. (شركة الزاوية لتكرير النفط)
الاجتماعات التمهيدية لفريق عمل تجهيز وتنقيح مجالات عمل تطوير خطوط إنتاج مصنع الزيوت بالزاوية, 10 فبراير 2021. (شركة الزاوية لتكرير النفط)
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