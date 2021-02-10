معيتيق: وصول أولى شحنات لقاح «كورونا» خلال أسبوعين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 10 فبراير 2021, 12:39 صباحا
نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد معيتيق. (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق إن «أولى شحنات اللقاح ستصل ليبيا خلال أسبوعين وستمنح للعاملين بمراكز العزل». وأشار معيتيق في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» : أن أعضاء اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة كورونا أكدوا وصول الشحنة خلال أسبوعين خلال اجتماعه بهم الثلاثاء.

وخلال اجتماعها أمس، أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بشكل مستعجل بفرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات المعدلات العالية

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كما أوصت بوضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصةً، ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة، مع توفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات .

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