«العلمية الاستشارية» لمواجهة كورونا توصي بفرض غرامات على مخالفين الإجراءات الاحترازية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 02:48 مساء
اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا مع لجنة الوبائيات, 8 فبراير 2021. (صفحة اللجنة العلمية على فيسبوك)

أوصت اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، بشكل مستعجل بفرض غرامات مالية على المخالفين للإجراءات الاحترازية، واتخاذ الإجراءات الوقائية وتعزيزها فى المناطق ذات المعدلات العالية.

كما أوصت بوضع القيود والضوابط من طرف الجهات المختصة لتطبيق الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات بالمصارف خاصةً، ومواقع العمل والمطاعم والمقاهي والأسواق والمآتم والأفراح والمعارض والمؤتمرات وغيرها من الأنشطة، مع توفير التحاليل اللازمة للمعامل المعتمدة، وإدخال التحليل السريع المعتمد من منظمة الصحة العالمية لتغطية العجز الحاصل بالمختبرات .

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس، مع لجنة الوبائيات، التي قدمت عرضًا مرئيًّا لدراستها الأسبوعية للوضع الوبائي بالمنطقة، مؤكدة أن الوضع الوبائى (المستوى الرابع 15points )، ومازال معدل الارتفاع طفيف في الحالات الموجبة.

وتوقعت لجنة الوبائيات زيادة فى معدلات الوباء نتيجة زيادة عدد الحالات والنشاطات المجتمعية، وما زالت النسبة التقريبية للتحاليل الموجبة للمسافرين 16%، حسب الإحصاءات (المختبر المرجعى - مختبر التقنيات الحيوية).

فيما أظهرت دراسات أن بعض المدن تشهد تصاعدًا فى الوضع الوبائى خلال الأسبوع، ومنها (جنوب طرابلس، قصر بن غشير، الماية، سوق الخميس، العزيزية، المعمورة، جنوب بلدية المرقب، ومناطق الجبل)، مؤكدة أنه ما لم تطبق الإجراءات الاحترازية والجهوزية والمتابعة الدقيقة لجميع قطاعات الدولة، فإن الوضع «سيكون قلقًا» ويحتاج إلى إجراءات صارمة ومتابعة من الجهات ذات الاختصاص .

اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا مع لجنة الوبائيات, 8 فبراير 2021. (صفحة اللجنة العلمية على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا مع لجنة الوبائيات, 8 فبراير 2021. (صفحة اللجنة العلمية على فيسبوك)
اجتماع اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا مع لجنة الوبائيات, 8 فبراير 2021. (صفحة اللجنة العلمية على فيسبوك)
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