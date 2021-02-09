«الأرصاد»: تأثر الرؤية على الساحل من الخليج إلى طبرق بسبب الأتربة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 09 فبراير 2021, 10:35 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ألا يتجاوز ارتفاع الموج 1.5 متر على طول الساحل.

وأظهرت نشرة الصيد البحري، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل، ومتوسطة في بعض الأحيان على الساحل من الخليج إلى طبرق، بسبب رياح مثيرة للأتربة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء صافية، والرياح جنوبية غربية، وتكون متغيرة الاتجاه على الساحل الممتد من الخمس إلى مصراتة، سـرعتها بين 05 و15 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر 16 درجة مئوية، والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، سرعتها بين 05 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.50 متر، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 16 و18 درجة مئوية، والرؤية جيدة، وتكون متوسطة بسبب إثارة الأتربة.

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