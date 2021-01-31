سيالة يستقبل المنسق الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 05:50 مساء
سيالة خلال استقباله المنسق الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (وزارة الخارجية الليبية)

استقبل المفوض بوزارة الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة، اليوم الأحد، الأمين العام المساعد والمنسق الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس بحضور مدير إدارة المنظمات الدولية المكلف، عصام محمد القفة.

وقالت وزارة الخارجية عبر موقعها على الإنترنت إن لقاء سيالة وزينينغا تناول مستجدات الأوضاع في ليبيا وآخر نتائج مسار الحوار السياسي الليبي، والدور الذى تقوم به البعثة الأممية في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأشارت الوزارة إلى أن زينينغا اختير لهذا المنصب الذى استحدثه الأمين العام للأمم المتحدة أواخر ديسمبر الماضي وفق القرار 2542 لسنة 2020 لخبرته الطويلة في المجال السياسي والدبلوماسي، وكفاءته في التعامل مع الحكومات والأطراف المعنية في حالات النزاع وما بعده.

ويحمل المنسق الجديد للبعثة الأممية شهادة في العلوم السياسية من جامعة زيمبابوي، وتلقى بعد تخرجه تدريبا دبلوماسيا من المكتب الأسترالي للمساعدة الإنمائية، ليمضي ما يقارب 30 سنة من العمل كدبلوماسي وسياسي، منها 21 سنة في إدارة عمليات السلام المعقدة لدى الأمم المتحدة، عمل خلالها كأحد كبار المديرين لعمليات حفظ السلام في أفريقيا، وفق الوزارة.

وتميز زينينغا بعمله الميداني في ليبيريا والعراق والكويت وسيراليون، كما شغل منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال والسودان منذ العام 2014.

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