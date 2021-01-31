شركة سرت للنفط تكرم عددا من كبار الموظفين بعد سنوات طويلة في الخدمة

حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)

كرمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عددا من العاملين بالشركة بعد فترة عطاء طويلة، بذلوا خلالها جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بواحدة من أبرز شركات قطاع النفط في ليبيا.

وقالت الشركة إن إدارات: الموارد البشرية والاستكشاف والإنتاج بها احتفت بشخصيات «من كوادرها المعطاءة، والتي قدمت الكثير أثناء توليها لمهام عملها»، موضحة أن إدارة الموارد البشرية كرمت الموظفين: إبراهيـم عمر بومطاري الذي تم ندبـه للعمل خارج الشركة، وامفتـاح محمـد الشعـاب الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وذلك بعد عقود من البذل والعطاء.



والتحق بومطاري للعمل بالشركة سنة 1977 وتدرج في عدة وظائف كان آخرها مراقب الشؤون الإدارية واللوائح، فيما التحق الشعاب بالعمل خلال العام 1977 وتقلد عدة وظائف، كان آخرها أخصائي ثاني.

كما كرمت إدارة الاستكشاف الموظف أشـرف أبـو الجـود، منسق الميزانية بالإدارة الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، إذ التحق للعمل بالشركة سنة 1979.

وأقام حقــل زلطــن حفل توديع للموظف سعـــد شعيــب طـاهــر، منسق العمليات بالحقل الذي غادر الشركة للعمل بإحدى الشركات النفطية بالقطاع، بعد التحاقه بالشركة في العام 1994.

حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)

حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)

حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)