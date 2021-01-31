شركة سرت للنفط تكرم عددا من كبار الموظفين بعد سنوات طويلة في الخدمة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 31 يناير 2021, 02:00 مساء
حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)

كرمت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز عددا من العاملين بالشركة بعد فترة عطاء طويلة، بذلوا خلالها جهودا كبيرة من أجل الارتقاء بواحدة من أبرز شركات قطاع النفط في ليبيا.

وقالت الشركة إن إدارات: الموارد البشرية والاستكشاف والإنتاج بها احتفت بشخصيات «من كوادرها المعطاءة، والتي قدمت الكثير أثناء توليها لمهام عملها»، موضحة أن إدارة الموارد البشرية كرمت الموظفين: إبراهيـم عمر بومطاري الذي تم ندبـه للعمل خارج الشركة، وامفتـاح محمـد الشعـاب الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، وذلك بعد عقود من البذل والعطاء.

والتحق بومطاري للعمل بالشركة سنة 1977 وتدرج في عدة وظائف كان آخرها مراقب الشؤون الإدارية واللوائح، فيما التحق الشعاب بالعمل خلال العام 1977 وتقلد عدة وظائف، كان آخرها أخصائي ثاني.

كما كرمت إدارة الاستكشاف الموظف أشـرف أبـو الجـود، منسق الميزانية بالإدارة الذي بلغ السن القانونية للتقاعد، إذ التحق للعمل بالشركة سنة 1979.

وأقام حقــل زلطــن حفل توديع للموظف سعـــد شعيــب طـاهــر، منسق العمليات بالحقل الذي غادر الشركة للعمل بإحدى الشركات النفطية بالقطاع، بعد التحاقه بالشركة في العام 1994.

حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)
حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)
حفل تكريم موظفين بشركة سرت للنفط. (الشركة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أرقام تاريخية تتحطم عبر القمة السلبية بين يونايتد وآرسنال
رياضة عالمية
«حرس المنشآت النفطية» يناقش مع «مالية الوفاق» حل أزمة مرتبات منتسبي الجهاز في ...
ليبيا
ميلان يوقف صفعاته وسط ترنح إبراهيموفيتش
رياضة عالمية
«الهيئات القضائية» ترفض ترشح المستشار الحافي للسلطة الموقتة
ليبيا
تطورات جديدة في قضية استيلاء واشنطن على نظام «بانتسير» الروسي في ليبيا
ليبيا
بينها موانئ ومنشآت نفطية.. 16 موقعاً ليبياً تحت مراقبة «إيريني»
ليبيا
إصابة نائب في الكونغرس الأميركي بـ«كورونا» رغم تلقيه جرعتين من لقاح «فايزر»
دولى
المسماري ينفي وجود قوات «فاغنر» في سرت أو خارجها
ليبيا
صندوق روسي: تونس تسجل لقاح «سبوتنيك في» لمدة عام
دولى
ألمانيا تقرر عدم منح أولوية تلقي لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن بعد التشكيك في ...
دولى
الجزائر تبدأ حملة تطعيم ضد فيروس «كورونا» بلقاح «سبوتنيك في» الروسي
عربى
بالأسماء.. البعثة الأممية تعلن ترشح 24 شخصية للمجلس الرئاسي و21 لمنصب رئيس ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

البعثة الأممية تعلن اختصاصات المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية (نص كامل)