مديرية أمن بنغازي: ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش بعد مقاومة مسلحة

جانب من كميات الحشيش المضبوطة. (مديرية أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي، اليوم الأحد، ضبط مركبة تخص أخد تجار الخمور والمخدرات في منطقة بوهديمة، وبداخلها 8 كيلو ونصف من مخدر الحشيش (قطع كبيرة)؛ وذلك بعد مقاومة مسلحة.



وأوضحت المديرية في بيان، أنه تم إعداد كمين وتحديد مركبة تخص «المدعو ميدو احليبه، وذلك بناء على تعليمات السيد رئيس الغرفة المركزية الفريق عبدالرازق الناظوري بخصوص مداهمة وضبط تجار الخمور والمخدرات».



وأضاف البيان: «أثناء الرجوع تعرضت المجموعة (الأمنية) لمقاومة عنيفة بالأسلحة كلاشينكوف ودنات RBG؛ حيث كانت الرماية مباشرة على الأعضاء ودوريات النجدة، لكن تم ضبط المخدرات والمركبة والرجوع إلى القسم».

جانب من كميات الحشيش المضبوطة. (مديرية أمن بنغازي)

المركبة المضبوطة وعليها كميات من مخدر الحشيش. (مديرية أمن بنغازي)

المركبة المضبوطة وعليها كميات من مخدر الحشيش. (مديرية أمن بنغازي)