انتشار ظاهرة سرقة الأغنام وإطارات السيارات في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 30 يناير 2021, 06:45 مساء
أحد الشوارع الرئيسية بمدينة سرت. (أرشيفية: الإنترنت).

تشهد مدينة سرت وضواحيها هذه الأيام انتشار ظاهرة سرقة الأغنام، وإطارات السيارات.

وأفادت مصادر أمنية أن مواطنا سرقت من مزرعته بمحلة أبوهادي، أكثر من مئة رأس أغنام خلال الـ48 ساعة الماضية، بقوة السلاح من قبل مجهولين لاذوا بالفرار.

كما سرقت من إحدى المزارع بضواحى سرت عشرة رؤوس من الأغنام، وتمكن سارقوها من الفرار.

وسرق مجهولون إطارات سيارتين فجر اليوم بحي الـ600 وحدة سكنية بالمدينة.

إلى ذلك سجلت خلال الفترة الماضية سرقة مئات الأمتار من كوابل وأسلاك الكهرباء، بعدد من ضواحي مدينة سرت، وحالات سطو مسلح استهدفت بعض العمالة الوافدة.

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