الإمارات تعبر عن استعدادها للتعاون مع مجلس الأمن وواشنطن لحل النزاع في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 11:06 مساء
مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة. (أرشيفية: الإنترنت)

عبرت الإمارات العربية المتحدة الجمعة عن «الاستعداد للتعاون بشكل وثيق» مع مجلس الأمن الدولي والإدارة الأميركية الجديدة لإيجاد حلّ سلمي للنزاع في ليبيا، وذلك غداة مطالبة واشنطن للأطراف الخارجية كلّها بإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا .

وقالت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة لانا نسيبة في بيان إنه «توجد حاجة ملحة لتجديد الجهود الدبلوماسية لحل النزاع في ليبيا». وأضافت أن «الإمارات مستعدة للعمل بشكل وثيق مع كل أعضاء مجلس الأمن، بما في ذلك الإدارة الأميركية الجديدة، لتحقيق تسوية سلمية للشعب الليبي»، حسب وكالة «فرانس برس». 

وتابعت أن بلدها «يرحب بدعوة المجلس إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من ليبيا»التي جاءت في بيان مشترك الخميس، وشددت أن «التدخلات الأجنبية في هذا النزاع يجب أن تتوقف الآن».

اقرأ أيضا: مندوبة أميركا: التنفيذ الناجح لوقف إطلاق النار في ليبيا يعتمد على كل عضو بمجلس الأمن

وطالبت الولايات المتحدة الخميس خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي عبر الفيديو «الأطراف الخارجية كلّها، بما في ذلك روسيا وتركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة، احترام السيادة الليبية وإنهاء جميع التدخلات العسكرية في ليبيا فورا».

وأردفت لانا نسيبة في بيانها أن «الإمارات العربية المتحدة تؤمن إيمانا راسخا بأن الحلول الدبلوماسية والسياسية هي السبيل الوحيد لإنهاء النزاع الليبي». واعتبرت أن «الأولوية الأبرز هي الحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتعزيزه» وهو يسري منذ وقعه طرفا الأزمة في أكتوبر. وخلصت مندوبة الإمارات في الأمم المتحدة إلى أن ذلك «سيمكن ويشجع مسارا سياسيا وانتقالا تقودهما ليبيا ويلبيان تطلعات الشعب الليبي للاستقرار والسلام والازدهار».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

في نسخته الـ46.. عجلة الدوري الليبي الممتاز تعود إلى الدوران وسط غياب الكبار
رياضة محلية
«الأدوية الأوروبية» تعلق على وفاة عشرات الأشخاص بعد تلقي لقاح «فايزر»
دولى
الكاظمي يعلن مقتل «نائب الخليفة» في تنظيم «داعش»
عربى
شكوك حول فعالية لقاح «أسترازينيكا» لكبار السن.. ونسخة «كورونا» الجنوب أفريقية ...
دولى
بدء تحقيق خبراء منظمة الصحة بشأن مصدر «كورونا» في ووهان
دولى
نص كلمة المندوب الأميركي أمام مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
«رويترز»: غضب في الصومال لإرسال شبان سرا للخدمة العسكرية في إريتريا
عربى
أبرز ما جاء في إحاطة وليامز إلى مجلس الأمن حول الوضع في ليبيا
ليبيا
مندوب فرنسا: الطريق الساحلي لم يُفتح بعد وهذا أمر غير مقبول
ليبيا
ضواحي الموصل ملاذ لسكان مدينتها القديمة المدمرة
عربى
6 شخصيات تتنافس على كرسي اتحاد الكرة الليبي
رياضة محلية
«كيوبس» يكتشف «الرقصة الكونية» لـ5 كواكب خارجية
علوم وتكنولوجيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتين يوقّع تمديد معاهدة «نيو ستارت» الروسية الأميركية