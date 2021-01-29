«مكافحة الأمراض» سبها يعلن تسجيل 22 إصابة بكورونا و21 حالة شفاء

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 29 يناير 2021, 09:05 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فرع سبها (أرشيفية: الإنترنت).

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض سبها عن تسجيل 22 إصابة بفيروس كورونا المستجد أمس الخميس، و21 حالة شفاء وحالة وفاة واحدة.

وقال المركز في بيان الخميس، إن مختبر المركز الوطنى للأمراض فرع سبها تسلم 66 عينة خاصة بفحص فيروس كورونا المستجد، أظهرت التحاليل المعلمية لها، سلبية 44 حالة فيما تأكد إصابة 22عينة، منها 13 جديدة و9 حالات مخالطة.

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وتوزعت الإصابات على سبها بـ13 حالة منها 7 جديدة و6 مخالطة، والشاطئ بـ6 حالات منها 3 جديدة و3 مخالطة، كما تم سجلت وادى عتبة، وتمسة وتراغن حالة جديدة لكل منها.

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