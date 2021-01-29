غوتيريس للمرتزقة: أتركوا الليبيين وشأنهم

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.(أرشيفية: الإنترنت)

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس آلاف المقاتلين والمرتزقة الأجانب لمغادرة ليبيا فورا، قائلا: «أتركوا الليبيين وشأنهم».

وتابع: «من الضروري أن تتحرك كل القوات الأجنبية والمرتزقة إلى بنغازي أولا ثم إلى طرابلس، ومن هناك يرجعون ويتركون الليبيين وشأنهم، لأن الليبيين برهنوا أنهم قادرون على معالجة مشاكلهم إن تُركوا لحالهم»، حسب تصريح للصحفيين أمس الخميس، نقلته وكالة الأنباء «رويترز».

وعاد وأكد غوتيريس إن «وقف إطلاق النار مازال قائما»، والذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» في جنيف خلال شهر أكتوبر من العام الماضي.

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وأمس، ناقش مجلس الأمن الوضع في ليبيا، حيث دعا في بيان إلى انسحاب كل المقاتلين والمرتزقة الأجانب «دون أي إمهال آخر»، وطالب الليبيين واللاعبين الدوليين باحترام حظر الأسلحة واتفاق وقف إطلاق النار.

وخلال الجلسة، قدمت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة في ليبيا، ستيفاني وليامز، إحاطة حول آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، استعرضت فيها التقدم المحرز من قبل البعثة في تنفيذ «عملية برلين» ومساراتها السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية.