نقاط أمنية في القرى السياحية ببنغازي

لقاء رئيس مركز شرطة قاريونس مع مديري القرى السياحية، 28 يناير 2021، (أمن بنغازي)

أعلنت مديرية أمن بنغازي الاتفاق على إقامة نقاط أمنية في القرى السياحية العائلية الممتدة بين شاطئي قاريونس والنخيل.

جاء ذلك بعد لقاء جمع رئيس مركز شرطة قاريونس العقيد طارق العمامي بخمسة من مديري تلك القرى، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وأشار العمامي إلى أن تخصيص مواقع أمنية في كل قرية أو مصيف سيسهم في ضبط الوضع الأمني، والحد من الخروقات المسجلة، ليتمتع المصطافون والملاك والمنتفعون بهذه القرى السياحية بالأمن، والحفاظ عليهم وممتلكاتهم.

من جانبهم، تعهد مديرو القرى السياحية تجهيز تلك النقاط بشكل كامل قبل دخول فصل الصيف، وطلب العمامي من الحضور تعبئة نموذج استبيان فيه جميع المعلومات الخاصة بكل قرية سياحية من حيث المساحة والنشاط وعدد الشاليهات والقمرات والقواطع والملاك والمنتفعين وجميع الملاحظات، لخلق قاعده بيانات تدعم العمل الأمني.