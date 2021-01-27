النمروش: عودة 1000 عسكري ليبي بعد انتهاء تدريباتهم في تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 03:15 مساء
جانب من تدريبات قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق, (عملية بركان الغضب)

كشف وزير الدفاع بحكومة الوفاق، أن نحو 1000 عسكري ليبي، ممن تدربوا في مراكز التدريب والمدارس التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية التركية، عادوا إلى البلاد، فيما يواصل حوالي 200 فرد حاليا التدريب في مختلف المجالات داخل تركيا.

وقال النمروش، في تصريحات أمس، إن الوزارة مستمرة في البرامج التدريبية التي تنظمها مع «الحليف التركي»، ويشرف على تنفيذها الجيش التركي في إطار مذكرة التعاون الأمنية العسكرية المبرمة بين البلدين.

النمروش والحداد يتابعان التجهيزات لتدريب مشترك بين «قوات الوفاق» والجيش التركي

وتابع أن 1300 من أفراد الجيش الليبي يكملون تدريبات قدمتها لهم القوات المسلحة التركية في مراكز تدريب داخل ليبيا، بهدف الارتقاء بقدراتهم القتالية إلى المعايير الدولية.

وبحسب النمروش، فإن التدريبات تضمنت برامج متخصصة لرفع مستوى أفراد الجيش الليبي، إلى المعايير الدولية في 18 برنامجاً مختلفاً من ضمنها مكافحة الإرهاب وإزالة الألغام.

وأوضح أن التدريبات مستمرة لحوالي 1100 متدرب، يتلقون تدريبات في مراكز داخل ليبيا، فيما تتواصل في الأكاديميات العسكرية التركية البرامج التدريبية لجزء من الطلاب الذين انقطعوا عن دراستهم في الكلية العسكرية التي تم قصفها إبان حرب العاصمة.

 

جانب من تدريبات قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق, (عملية بركان الغضب)
جانب من تدريبات قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق, (عملية بركان الغضب)
جانب من تدريبات قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق, (عملية بركان الغضب)
جانب من تدريبات قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق, (عملية بركان الغضب)
جانب من تدريبات قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق, (عملية بركان الغضب)
جانب من تدريبات قوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق, (عملية بركان الغضب)
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