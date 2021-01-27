دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا» لمركز العزل الواحات

أخصائي تحاليل خلال عمله على عينات خاصة بفيروس «كورونا». (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء «كورونا» فرع الواحات، عن دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا» إلى مركز العزل الواحات بمستشفى جالو العام.

وقالت اللجنة في بيان، إن اليوم الأربعاء، شهد دخول حالتي إصابة بفيروس «كورونا» إلى مركز العزل الواحات، منهما حالة من مدينة جالو، وأخرى من مدينة سرت تابعة لشركة خدمية.

«مكافحة الأمراض»: 765 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

وفي وقت سابق من اليوم أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، وتماثل للشفاء 1119 شخصًا، في حين توفي 13 آخرون.