«مكافحة الأمراض»: 765 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يناير 2021, 10:45 صباحا
فصل بلازما من دماء متعافى في أحد المعامل، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 765 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء.

وتماثل للشفاء 1119 شخصًا، في حين توفي 13 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وتسلم المركز 3507 عينات موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1000 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 253 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 168 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 74 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 84 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 127 عينة.

وأرسلت إلى مختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 41 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 40 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 13 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 331 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 145 عينة، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ تسع عينات.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 116 ألفا و64 حالة، منها 18 ألفا و856 نشطة، و95 ألفا و406 متعافين، بينما توفي 1802 منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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