أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة في مناطق الشمال

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة غالبية مناطق شمال البلاد اليوم الأربعاء.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن هناك فرصة لسقوط الأمطار على مناطق الشمال الشرقي غدا الخميس.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس مغيم إلى قليل الغيوم، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة نهار اليوم، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و18 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة غدا، والرياح شمالية غربية، نشطة السرعة وباردة، تتجاوز 50 عقدة في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و19 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

الطقس صاف إلى قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و22 درجة مئوية.