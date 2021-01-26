أحوال الطقس اليوم: رياح مثيرة للأتربة والغبار على مناطق الشمال

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يناير 2021, 12:21 مساء
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

تتأثر مناطق الشمال بامتداد منخفض جوي متمركز على جزر اليونان يتسبب في نشاط الرياح اليوم الثلاثاء، حيث تصل سرعتها إلى 50 كيلومتر في الساعة، لتثير الأتربة والغبار، كما تضطرب حالة البحر.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية تراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و23 درجة مئوية على غالبية مناطق البلاد.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
الطقس مغيم مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق، والرياح غربية إلى شمالية غربية، نشطة تصل سرعتها إلى 50 كيلومترا في الساعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
فرصة سقوط أمطار الليلة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية، نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و24 درجة مئوية.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء قليلة الغيوم، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و25 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و24 درجة مئوية.

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