وفد كوري جنوبي يجتمع مع إدارة الشركة العامة للكهرباء ويزور موقع محطة غرب طرابلس البخارية

اجتماع مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء مع السفير الكوري ووفد شركة داوو. (الشركة العامة للكهرباء)

التقى وفد من كورويا الجنوبية، اليوم الأحد، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء والمدير العام للشركة بالمقر الرئيسي في منطقة السواني، قبل أن يتوجه إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الوفد ضم سفير كوريا الجنوبية لدى ليبيا والوفد المرافق له، وشركة داوو الكورية المنفذة لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة.

وأوضحت الشركة أن اجتماع الوفد الكوري مع مجلس إدارتها جرى خلاله «مناقشة التعاون المشترك وإمكانية عودة الشركات الكورية لاستكمال المشروعات المتوقفة منها غرب طرابلس البخارية والزويتينة والخليج البخارية التي تسعى الشركة العامة للكهرباء لاستكمالها لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية».

وأشارت الشركة إلى أن اجتماع مجلس الإدارة مع الوفد الكوري حضره المدير العام ومساعدوه وعدد من مديري الإدارات بالشركة.

وعقب الاجتماع أجرى الوفد الكوري زيارة ميدانية إلى موقع مشروع محطة كهرباء غرب طرابلس البخارية رفقة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومدير عام مشروعات الإنتاج وعدد من مديري الإدارات بالشركة.

وأضافت الشركة أن الوفد الكوري تفقد خلال الزيارة «موقع ومعدات المشروع، والحالة الأمنية للموقع تمهيدًا للبدء في المفاوضات لرفع الحظر على الشركات الكورية لبدء أعمالها بليبيا واستئناف المشاريع المتوقفة، التي من أهمها مشروع محطة غرب طرابلس البخارية بقدرة 1400 ميغاوات».

زيارة السفير الكوري ووفد شركة داوو إلى موقع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

زيارة السفير الكوري ووفد شركة داوو إلى موقع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

زيارة السفير الكوري ووفد شركة داوو إلى موقع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

زيارة السفير الكوري ووفد شركة داوو إلى موقع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

زيارة السفير الكوري ووفد شركة داوو إلى موقع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)

زيارة السفير الكوري ووفد شركة داوو إلى موقع محطة غرب طرابلس البخارية. (الشركة العامة للكهرباء)