«داخلية الوفاق»: ضبط 76 ألف قرص مخدر يشتبه في جلبها من تركيا

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 يناير 2021, 09:52 صباحا
الأقراص المخدرة بعد ضبطها من قبل داخلية الوفاق. (الوزارة)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة تقدر بـ76 ألفا و270 قرصا، يشتبه في كونها قادمة من تركيا، مؤكدة ضبط بعض المتهمين بالتورط في جلب هذه الأقراص.

وقالت الوزارة في بيان، مساء السبت، إن مكتب التحريات بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات تمكن من ضبط كمية من الأقراص المخدرة بعد ورود معلومات مصدرية للمكتب مفادها دخول كمية كبيرة من الأقراص يشتبه في كونها مخدرة من دولة تركيا إلى ليبيا.

وعلى الفور، قام أعضاء المكتب بالتحري وجمع المعلومات للتأكد من صحة المعلومات لضبط التشكيل العصابي الذي يقوم بجلب هذه الأقراص، حيث تم ضبط أحد أفراد التشكيل وبحوزته 300 قرص.

وبالتحقيق معه اعترف بأنه تحصل عليها من شخص آخر وتم ضبطه أيضاً وبحوزته 3630 قرصا من النوع ذاته، وبالتحقيق مع الأخير أيضا اعترف بمصدر هذه الأقراص، وتم ضبط المصدر وبحوزته كمية تقدر بحوالي 76270 قرصا؛ فيما لا تزال التحقيقات جارية مع المتهمين لإحالتهم إلى النيابة، وفق البيان.

الأقراص المخدرة بعد ضبطها من قبل داخلية الوفاق. (الوزارة)
الأقراص المخدرة بعد ضبطها من قبل داخلية الوفاق. (الوزارة)
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