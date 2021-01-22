«داخلية الوفاق»: ضبط عدد من مهربي البشر والوقود والسلع في حملات أمنية بالعمق الصحراوي

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 يناير 2021, 04:14 مساء
جانب من عمليات تأمين العمق الصحراوي. 22 يناير 2021. (داخلية الوفاق)

ضبطت الدوريات التابعة لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في حكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، عددًا من مهربي البشر والوقود والسلع بمختلف أنواعها.

جاء ذلك من خلال انطلاق دوريات قسم التحري والضبط وجمع المعلومات طوق الحمادة، التابع لحكومة الوفاق الوطني؛ لتغطي كامل العمق الصحراوي لضبط المهربين وتأمين المواطنين، وفقًا لبيان وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق.

ضبط سيارة مسروقة و«سكاكين» مع متهمين حاولا الفرار من أمن جادو

وشملت التغطية الأمنية مناطق «المرحان، حقل الخمسة النفطي، البرينيص على الطريق الصحراوي القريات درج، حقل الغولف النفطي، عوينة ونين، بئر مجيد».

ويأتي ذلك تنفيذا لخطة تأمين المنطقة الغربية، وبناء على تعليمات رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية.

يذكر أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق أعلنت في وقت سابق ضبط متهمين حاولا الفرار من قوات الأمن بمديرية أمن جادو، عندما كانا يستقلان سيارة نوع كيا مسروقة، كما كان بحوزتهما عدد من السكاكين.

جانب من عمليات التأمين العمق الصحراوي. 22 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
جانب من عمليات التأمين العمق الصحراوي. 22 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
جانب من عمليات التأمين العمق الصحراوي. 22 يناير 2021. (داخلية الوفاق)
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