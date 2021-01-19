ضبط سيارة مسروقة و«سكاكين» مع متهمين حاولا الفرار من أمن جادو

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 10:06 صباحا
المتهمان بسرقة سيارة بعد ضبطهما في جادو, (داخلية الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق ضبط متهمين حاولا الفرار من قوات الأمن بمديرية أمن جادو، عندما كانا يستقلان سيارة نوع كيا مسروقة، كما كان بحوزتهما عدد من السكاكين.

وبحسب بيان للوزارة الإثنين، تمكن أعضاء وحدة البحث الجنائي بمديرية أمن جادو، من ضبط مركبة آلية نوع (كيا)، على متنها  شخصان، بعدما حاولا الفرار من أحد الاستيقافات الأمنية بالمدخل الغربي لمدينة جادو، وتمت مطاردتهما وإلقاء القبض عليهما.

وأوضح البيان أن المتهمين وجد بحوزتهما بعد تفتيش المركبة، مبلغ مالى وعدد من السكاكين، كما تبين أن المركبة تطابق بيانات مركبة مبلغ عنها من قبل الأجهزة الأمنية الأخرى، بأنها مسروقة.

وشدد البيان على اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

بعض المسروقات, (داخلية الوفاق)
السيارة المسروقة. (داخلية الوفاق)
السيارة المسروقة. (داخلية الوفاق)
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