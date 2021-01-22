تجديد عيادة في سبها وإعادة تأهيل 3 مدارس بالخمس

صورة لمدرسة بالخمس بعد تأهيلها - وعيادة التحرير بسبها بعد التجديد (يسار)ـ 22 يناير 2021، (الإنترنت)

أعلن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تجديد عيادة التحرير في مدينة سبها، والتي تخدم أكر من 20 ألف من سكان حي التحرير.

وجرى توسعة العيادة، التي استقبلت خلال العام الماضي ستة آلاف مريض، حسب بيان البرنامج على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الجمعة.

وقال أعضاء بالمجلس البلدي سبها، الذين حضروا حفل التسليم، إن المبنى القديم «كان صغير للغاية، ولم يسمح بتنفيذ إجراءات التباعد الاجتماعي في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد»، مشيرين إلى أن التجديد سيسهم في تحسين الخدمات الصحية المقدمة لسكان الحي، الذين اعتادوا قطع مسافات طويلة للوصول إلى عيادات أخرى.

كما كشف مكتب منظمة «يونيسيف» في ليبيا عن إتمام أعمال إعادة تأهيل مدارس الفاروق والمرقب والقاهرة الواقعة في بلدية الخمس.

وأشار، في بيان، إلى أن 1083 طالبا وطالبة سيتمكنون من العودة إلى مدارسهم الثلاث بعد تطويرها، وذلك في إطار برنامج «بلديتي»، حيث تم صيانة مرافق المياه والصرف الصحي فيها، وكذلك النوافذ والأبواب.