نورلاند يبحث مع أعضاء مجلس بلديات فزان مستجدات ملتقى الحوار السياسي

سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند. (أرشيفية: الإنترنت)

بحث السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند مع أعضاء مجلس بلديات فزان المستجدات الأخيرة على صعيد ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وناقش نورلاند معهم عبر اتصال هاتفي، التحديات التي تواجه بلديات الجنوب «التي تشعر بالتهميش والإقصاء في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية»، حسب بيان على صفحة السفارة الأميركية في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأعرب أعضاء المجلس عن دعمهم للمسار السياسي، كما جدد نورلاند تأكيد التزام الولايات المتحدة بدعم ذلك المسار، والجهود الرامية لتحسين جودة الحياة في الجنوب.

وأمس الخميس، أصدرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، بيانا مشتركا حضوا فيه الأطراف الليبية على الإسراع من إجراءات تشكيل حكومة موحدة وشاملة عبر ملتقى الحوار، متعهدين بتقديم الدعم الكامل لجهود الملتقى في هذا الشأن.

ورحبت الدول الخمس بـ«تصويت الملتقى لصالح آلية اختيار السلطة التنفيذية الموقتة الجديدة، والتي ستوجه ليبيا نحو الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021»، معتبرة أن «هذه خطوة مهمة نحو الوحدة الليبية».