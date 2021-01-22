«مكافحة الأمراض»: 794 إصابة جديدة بـ«كورونا» و21 حالة وفاة

أعضاء فريق الرصد والتقصي في بني وليد. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 794 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 1043 مصابا، في حين توفي 21 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 3916 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1410 عينات، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 900 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 240 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 203 عينات، ومختبر بلدية سوق الجمعة 144 عينة.

إضافة إلى مختبر فرع المركز الوطني غريان 115 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 13 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 156 عينة، ومختبر المعهد الوطني لعلاج الأورام صبراتة 224 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 155 عينة، ومختبر مركز مصراتة الطبي 133 عينة، والمختبر الحيوي بكلية العلوم الهندسية والتقنية الشاطئ 35 عينة، ومختبر مركز العزل زوارة 188 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 112 ألفا و540 حالة، منها 19 ألفا و851 نشطة، و90 ألفا و952 متعافى، بينما توفي 1737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.