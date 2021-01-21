أحوال الطقس اليوم: أجواء مستقرة ودرجات الحرارة تميل إلى الاعتدال غربا

سماء صافية، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استقرار الأجواء بوجه عام اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز أن درجات الحرارة ستميل إلى الاعتدال نسبيا خلال النهار على مناطق الغرب.

رأس أجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

أجواء صافية إلى قليلة الغيوم، والرياح جنوبية غربية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 14 و20 درجة مئوية.

الخليج - سهل بنغازي حتى أمساعد - الواحات - مراده

السماء قليلة الغيوم، تتكاثر أحيانا على مرتفعات الجبل الأخضر، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و18 درجة مئوية ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

ظهور سحب عابرة، والرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، وتنخفض خلال الليل إلى أقل من 5 درجات.