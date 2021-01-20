الوضع الأمني داخل منطقة الجبل.. محور مشاورات باشاغا مع «عسكري الزنتان»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 07:59 مساء
باشاغا خلال لقائه مع أعضاء المجلس العسكري الزنتان، 20 يناير 2020. (داخلية الوفاق)

بحث وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، الأربعاء، مع رئيس وأعضاء المجلس العسكري الزنتان، الوضع الأمني داخل منطقة الجبل.

واستعرض المشاركون في اللقاء، الذي عُقد بديوان الوزارة بطرابلس، عديد المسائل والمواضيع الأمنية، التي تهم المنطقة، إضافة إلى عديد القضايا ذات الاهتمام المشترك، حسب بيان منشور على صفحة وزارة الداخلية بموقع «فيسبوك».

- باشاغا يعد بتوفير الاحتياجات والإمكانات الأمنية لبسط الأمن في زوارة

وفي وقت سابق اليوم، استقبل باشاغا وفدًا من مدينة زوارة ضم أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس أعيان وحكماء المدينة وأعضاء الغرفة العسكرية بالمدينة، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس. وخلال اللقاء، وعد باشاغا بتوفير كل الاحتياجات والإمكانات الأمنية التي تحتاجها مدينة زوارة من أجل بسط الأمن والأمان داخلها.

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