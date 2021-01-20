باشاغا يعد بتوفير الاحتياجات والإمكانات الأمنية لبسط الأمن في زوارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 20 يناير 2021, 04:33 مساء
لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

وعد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات الأمنية التي تحتاجها مدينة زوارة من أجل بسط الأمن والأمان داخلها، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا وفدًا من مدينة زوارة ضم أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس أعيان وحكماء المدينة وأعضاء الغرفة العسكرية بالمدينة، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا مع وفد زوارة جرت خلاله «مناقشة عدد من المواضيع الأمنية، ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لها للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

وأكد باشاغا، خلال اللقاء، «أن مدينة زوارة كان لها دور كبير ومهم إبان ثورة السابع عشر من فبراير, وأنها جزء لا يتجزأ من الوطن».

وثمن أعضاء وفد مدينة زوارة من جانبهم مجهودات المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في المجاهرة بالأمن ورد هيبة رجال الأمن والشرطة، وزرع الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، وفق وزارة الداخلية.

لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإليزيه: فرنسا تستبعد تقديم «اعتذارات» عن حرب الجزائر لكنها تنوي القيام «بخطوات...
دولى
اكتشاف إصابات أولى بالنسخة البريطانية المتحوّرة من «كوفيد-19» في الصين
دولى
بايدن سيصدر اعتبارا من الأربعاء 17 أمرا رئاسيا يعود فيها عن تدابير اتخذتها إدارة...
دولى
النسخة البريطانية من «كورونا» تصل إلى 60 دولة
دولى
ماذا فعل ترامب في آخر يوم كامل له في البيت الأبيض؟
دولى
رغم تراجع إنتاجها النفطي في 2020.. ليبيا تساهم بنحو 3 ملايين طن من انبعاثات غاز ...
ليبيا
«EASA»: سنسمح لطائرة «بوينغ 737ماكس» باستئناف الخدمة الأسبوع المقبل
دولى
«اقتصاد الموقتة»: توزيع دقيق المخابز وسلع تموينية خلال أسبوع
ليبيا
واشنطن: توقيف شابة من مقتحمي الكابيتول سعت لبيع حاسوب بيلوسي لروسيا
دولى
«كاف» ينعي الرئيس السابق لاتحاد الكرة جمال الجعفري
رياضة محلية
واشنطن حصن منيع قبل يومين من تنصيب بايدن رئيسا للولايات المتحدة
دولى
بعد طرده في نهائي السوبر الإسباني.. ميسي مهدد بالإيقاف 4 مباريات
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الكبد مفتاح الصحة الجيدة.. نصائح يجب اتباعها في 2021.