باشاغا يعد بتوفير الاحتياجات والإمكانات الأمنية لبسط الأمن في زوارة

لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

وعد المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، بتوفير كافة الاحتياجات والإمكانات الأمنية التي تحتاجها مدينة زوارة من أجل بسط الأمن والأمان داخلها، بحسب ما نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا وفدًا من مدينة زوارة ضم أعضاء المجلس البلدي وأعضاء مجلس أعيان وحكماء المدينة وأعضاء الغرفة العسكرية بالمدينة، بديوان وزارة الداخلية في العاصمة طرابلس.

وقالت وزارة الداخلية إن لقاء باشاغا مع وفد زوارة جرت خلاله «مناقشة عدد من المواضيع الأمنية، ومحاولة إيجاد الحلول الناجعة لها للحفاظ على أرواح المواطنين والممتلكات العامة والخاصة».

وأكد باشاغا، خلال اللقاء، «أن مدينة زوارة كان لها دور كبير ومهم إبان ثورة السابع عشر من فبراير, وأنها جزء لا يتجزأ من الوطن».

وثمن أعضاء وفد مدينة زوارة من جانبهم مجهودات المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني في المجاهرة بالأمن ورد هيبة رجال الأمن والشرطة، وزرع الثقة بين رجل الشرطة والمواطن، وفق وزارة الداخلية.

لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)

لقاء باشاغا مع وفد بلدية زوارة في طرابلس. الأربعاء 20 يناير 2021. (وزارة الداخلية)