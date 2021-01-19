العبدلي والسفير التونسي يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية

لقاء العبدلي والسفير التونسي في ليبيا الثلاثاء 19 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

بحث رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء المهندس وئام العبدلي، مع السفير التونسي لدى ليبيا لسعد لعجيلي، تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن لقاء العبدلي والسفير التونسي الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء يأتي «في إطار التعاون المشترك الليبي - التونسي في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية».

وأوضحت الشركة أن اللقاء «تناول بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين، وفتح آفاق التعاون في مجال الطاقة والصناعات الكهربائية»، مشيرة إلى ترحيب العبدلي بزيارة السفير التونسي وتأكيده على عمق العلاقات التاريخية بين شعبي ليبيا وتونس.

حضر اللقاء، الذي عُـقد بمقر الشركة الرئيسي ببوابة الجبس في العاصمة طرابلس، كل من عضوي مجلس إدارة الشركة الدكتور عبدالسلام الأنصاري والمهندس عبدالحكيم الفرجاني، ومدير إدارة العلاقات في الشركة علي نجاح.

لقاء العبدلي والسفير التونسي في ليبيا الثلاثاء 19 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)

لقاء العبدلي والسفير التونسي في ليبيا الثلاثاء 19 يناير 2021. (الشركة العامة للكهرباء)