مفوضية اللاجئين: تقديم ملابس موسمية لـ150 عائلة ليبية في مخيم فلاح 2

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 يناير 2021, 02:34 مساء
تقديم ملابس موسمية وبطانيات لعائلات ليبية في مخيم فلاح 2, (مفوضية اللاجئين)

أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن تقديم ملابس موسمية وبطانيات ومراتب وحزم النظافة لأكثر من 150 عائلة ليبية في مخيم فلاح 2.

وقالت المفوضية في بيان اليوم، إن هذه الأسر كانت تعيش منذ سنوات عديدة في ظروف كثيراً ما تكون قاسية.

وأوضحت المفوضية أنها تواصل وشريكتها الهيئة الليبية للإغاثة، توزيع مستلزمات الشتاء في طرابلس.

مفوضية اللاجئين تعلن إطلاق جميع طالبي اللجوء في مركز إيواء الزنتان

وفي وقت سابق، أعلنت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في ليبيا، إطلاق سراح جميع طالبي اللجوء من مركز إيواء الزنتان (ظاهر الجبل)، موضحة أن معظم المفرج عنهم كانوا محتجزين منذ أكثر من عامين في ظروف بالغة الصعوبة.

وأوضحت المفوضية في بيان اليوم، أنها ساعدت خلال الأيام القليلة الماضية،، في دعم نقل جميع طالبي اللجوء المحتجزين في مركز إيواء الزنتان، إلى طرابلس بعد إطلاق سراحهم.

تقديم ملابس موسمية وبطانيات لعائلات ليبية في مخيم فلاح 2, (مفوضية اللاجئين)
تقديم ملابس موسمية وبطانيات لعائلات ليبية في مخيم فلاح 2, (مفوضية اللاجئين)
تقديم ملابس موسمية وبطانيات لعائلات ليبية في مخيم فلاح 2, (مفوضية اللاجئين)
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