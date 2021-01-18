مصرع رجل وزوجته جراء حادث تصادم مروع وسط سرت

سيارة المتوفي التي اصطدمت بها سيارة عسكرية وسط سرت. (الإنترنت)

لقي رجل وزوجته مصرعهما في حادث سير مروع وقع وسط مدينة سرت، إثر اصطدام سيارة عسكرية مصفحة بسيارة العائلة، على ما أفاد مصدر أمني من قسم المرور بمديرية أمن سرت.

وقال المصدر الأمني لـ«بوابة الوسط» إن الحادث وقع بجوار مقر إذاعة سرت وسط المدينة الليلة الماضية «نتيجة تهور سيارة عسكرية مصفحة كان يقودها عسكري بسرعة».

وأضاف المصدر أن السيارة العسكرية اصطدمت بسيارة مواطن مدنى يدعى رمضان سالم العماري من مواليد 1965 من سرت كانت ترافقه زوجته حواء عبدالغني العماري من مواليد 1968.

وأوضح المصدر الأمني أن الرجل وزوجته توفيا في الحال جراء تعرض سيارتهما للدمار الكامل، فيما تعرض العسكريون الذين كانوا يستقلون السيارة العسكرية، وهي من نوع «تويتا»، لإصابات بسيطة «لأن السيارة مصفحة».