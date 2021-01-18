بلدية بني وليد تتسلم مقر مركز العزل الصحي من الدعم المركزي

مسؤول بجهاز الدعم المركزي مع عضو المجلس البلدي بني وليد أثناء تسليم المقر للبلدية. (الإنترنت)

قال عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة ببلدية بني وليد، محمد امبارك لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المجلس البلدي بني وليد تسلم أمس الأحد مقر مركز العزل الذي كان يستخدمه جهاز الدعم المركزي.

وذكر امبارك أن المجلس البلدي كلف إحدى الشركات المحلية بصيانة مقر مركز العزل وتجهيزه ليكون المركز العزل الوحيد داخل المدينة من أجل تخفيف العبء عن المراكز الأخرى في باقي المدن.

وأضاف امبارك أن المجلس البلدي بني وليد يسعى لتوفير كافة الاحتياجات لمركز العزل بالتواصل مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الحكومة، مناشدا الأطباء والعناصر الطبية المساعدة ضرورة التواصل مع إدارة المركز واللجان الصحية من أجل التعاون وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

مسؤولو جهاز الدعم المركزي مع عضو المجلس البلدي بني وليد أثناء تسليم المقر للبلدية. (الإنترنت)