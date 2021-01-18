بلدية بني وليد تتسلم مقر مركز العزل الصحي من الدعم المركزي

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 18 يناير 2021, 07:20 مساء
مسؤول بجهاز الدعم المركزي مع عضو المجلس البلدي بني وليد أثناء تسليم المقر للبلدية. (الإنترنت)

قال عضو المجلس البلدي ورئيس لجنة الصحة ببلدية بني وليد، محمد امبارك لـ«بوابة الوسط» اليوم الإثنين، إن المجلس البلدي بني وليد تسلم أمس الأحد مقر مركز العزل الذي كان يستخدمه جهاز الدعم المركزي.

وذكر امبارك أن المجلس البلدي كلف إحدى الشركات المحلية بصيانة مقر مركز العزل وتجهيزه ليكون المركز العزل الوحيد داخل المدينة من أجل تخفيف العبء عن المراكز الأخرى في باقي المدن.

وأضاف امبارك أن المجلس البلدي بني وليد يسعى لتوفير كافة الاحتياجات لمركز العزل بالتواصل مع وزارة الصحة والجهات المسؤولة في الحكومة، مناشدا الأطباء والعناصر الطبية المساعدة ضرورة التواصل مع إدارة المركز واللجان الصحية من أجل التعاون وتقديم الخدمات للمواطنين في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد.

مسؤولو جهاز الدعم المركزي مع عضو المجلس البلدي بني وليد أثناء تسليم المقر للبلدية. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نشر الجيش في شوارع تونس نتيجة الاضطرابات.. وتوقيف أكثر من 600 شخص
عربى
«الأشباح» تهدد الأندية الألمانية بالإفلاس
رياضة عالمية
وفاة رئيس اتحاد الكرة السابق بعد إصابته بـ«كورونا»
رياضة محلية
فرنسا تقر مجموعة مبادئ جديدة لتنظيم العلاقة بين المسلمين والدولة
دولى
التحقق من عدم وجود «مناصرين لترامب» بين الجنود المكلفين تأمين مراسم تنصيب بايدن
دولى
«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من ...
ليبيا
يتسلم تركة «ملغمة» من ويليامز.. ملفات «طارئة» أمام السلوفاكي يان كوبيتش في ليبيا
ليبيا
«إير وورز» البريطانية تنشر خرائط لـ5479 غارة جوية تعرضت لها ليبيا منذ 2012
ليبيا
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تحذير من تأثير قلة النوم على الإصابة بـ«كورونا»