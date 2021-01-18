مباحثات «ليبية - باكستانية» حول إعادة الإعمار وتنظيم العمالة الأجنبية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 18 يناير 2021, 04:38 مساء
وزير العمل بحكومة الوفاق المهدي الأمين مع السفير الباكستاني فياض أحمد، الاثنين، طرابلس، 18 يناير 2021 (الوزارة).

ناقش وزير العمل بحكومة الوفاق الوطني المهدي الأمين، اليوم الإثنين، مع السفير الباكستاني لدى ليبيا فياض أحمد، تطوير مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الأمين للسفير الباكستاني، في مكتبه بالعاصمة طرابلس، حيث بحث الجانبان إمكانية الاستفادة من اليد العاملة الباكستانية للمساهمة في إعمار ليبيا، وفق ما نشرته صفحة الوزارة على موقع «فيسبوك».

الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية
وشملت المباحثات كذلك دراسة الاستعانة بالخبرات التدريبية الباكستانية في مجالات «تكنولوجيا الاتصالات، والإلكترونية، والبرمجة، والطاقات المتجددة، واللغة الإنجليزية، والمهن الطبية والطبية المساعدة».

وأكد الوزير أهمية تطوير مذكرتي التفاهم المبرمتين بين البلدين في مجالي الاستخدام والتدريب العام 2009، مؤكدًا كذلك أهمية الربط الإلكتروني بين البلدين بهدف تنظيم العمالة الأجنبية في سوق العمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية.

من جانبه أعرب السفير الباكستاني عن عميق امتنانه، مؤكدا «أهمية تطوير آفاق التعاون المشترك بين البلدين، وأن بلاده على استعداد لتقديم الدعم وفقا لمتطلبات سوق العمل».

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