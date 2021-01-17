اجتماع بقاعدة معيتيقة يناقش تشكيل لجنة تنسيق ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 11:09 مساء
زيارة النمروش والحداد إلى معسكري المعمورة والزهراء جنوب طرابلس. الإثنين 21 ديسمبر 2020. (أرشيفية: وزارة الدفاع)

عُـقد بقاعدة معيتيقة الجوية شرق العاصمة طرابلس، مساء اليوم الأحد، اجتماع لقيادات عسكرية تابعة لحكومة الوفاق الوطني خُصِّص لمناقشة «آخر التطورات السياسية والميدانية وتشكيل لجنة تنسيق الجهود ومتابعة الأوضاع العسكرية بمحور سرت الجفرة» وفق وزارة الدفاع.

وقالت الوزارة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الاجتماع ضم كلًّا من المفوض بوزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفرق أول ركن محمد الحداد، وآمر القوة المشتركة، وآمر منطقة طرابلس العسكرية وآمري محاور غرفة عمليات سرت الجفرة وعدد من قادة محاور صد العدوان على طرابلس.

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