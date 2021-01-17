لجنة تقييم تتابع تنفيذ البروتوكول الصحي في مدارس بني وليد

جولة اللجنة المكلفة من إدارة الخدمات الصحية ببني وليد لمتابعة تنفيذ البروتوكول الصحي بالمدارس. (الإنترنت)

قامت اللجنة المكلفة من إدارة الخدمات الصحية في بني وليد، اليوم الأحد، بجولة صحية في عدد من المدارس لتفقد وتقييم البروتوكول الصحي الذي أطلقته الإدارة مؤخرا للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وقال مدير المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية ببني وليد، محمد أبوالنيران إن جولة اللجنة تهدف إلى التأكد والإطمئنان على كيفية توزيع المقاعد الدراسية ومدى تطبيق ومراعاة التباعد الاجتماعي إضافة إلى معرفة عدد الطلبة في كل فصل للحد من انتقال العدوي بين التلاميذ.

وذكر أبوالنيران لـ«بوابة الوسط» أن اللجنة المكلفة من إدارة الخدمات الصحية في البلدية قدمت خلال جولتها لمديري المدارس عدد من الملاحظات تتعلق بالحماية الشخصية وتوعية التلاميذ بالوسائل المتاحة تفاديا للإصابة بفيروس كورونا المستجد.

جولة اللجنة المكلفة من إدارة الخدمات الصحية ببني وليد لمتابعة تنفيذ البروتوكول الصحي بالمدارس. (الإنترنت)