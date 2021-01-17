بدء عمليات الحفر في حقل إيراون النفطي بحوض مرزق

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 09:37 صباحا
عمال في حقل إيراون مع بدء عمليات الحفر فيه. (شركة زلاف ليبيا)

أعلنت شركة «زلاف ​​ليبيا» للتنقيب عن النفط والغاز، اليوم الأحد، رسميا بدء عمليات الحفر في حقل إيراون النفطي الواقع في حوض مرزق.

وقالت إن أعمال الحفر التي بدأت منذ الأربعاء الماضي تجري «نتيجة للجهود الكبيرة التي تبذلها جميع إدارات الشركة باستخدام الحفارة التابعة لشركة فياض برقان المتعاقد عليها من خلال شركة الحفر الوطنية».

ومن المتوقع حفر أربع آبار كمرحلة أولى وإجراء الاختبارات ومن ثم استكمال عمليات الحفر في الحقل بناءً على نتائج هذه الاختبارات، حسب الشركة، التي أعلنت الأربعاء الماضي وصول باخرة إلى ميناء الخمس من ميناء تيانجين في الصين حاملة على متنها شحنة خط الأنابيب، والتي سيتم استخدامها في نقل الخام من حقل إيراون وربطه بحقل الشرارة التابع لشركة أكاكوس.

ويمتد طول هذا الخط إلى حوالي 100 كيلومتر، وفق الشركة التي أشارت إلى أن حقل إيراون من أهم حقولها، ويقع في حوض مرزق شرق مدينة العوينات ويبعد عنها حوالي 50 كيلومترا، مضيفة أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية لها هذا العام وضع حقل إيراون على الإنتاج.
 

عمال خلال في حقل إيراوين مع بدء عمليات الحفر فيه. (شركة زلاف ليبيا)
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