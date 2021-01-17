«أمن بنغازي» تطلق حمة لإزالة تعتيم السيارات: من بداخلها «قاتل» أو «هارب من العدالة»

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 17 يناير 2021, 02:30 صباحا
مبنى مديرية أمن بنغازي. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر مدير أمن بنغازي العقيد ونيس الشكري، الأحد، تعليماته إلى رجال الشرطة باعتبار «كل سيارة معتمة مشروع جريمة، ومن يتستر داخلها عبارة عن قاتل أو هارب من العدالة حتى يثبت العكس»، موجهًا بضرورة «الحذر التام والغلظة والحزم في التعامل والتصويب المباشر باتجاه المركبة استعدادًا لمواجهة أي تصرف عدواني، وتفتيش المركبة ومن بداخلها تفتيشًا شخصيًا ودقيقًا، وأن يعامل من يستقلها على أنه مجرم حتى التأكد من عدم خطورته».

ووجه العقيد الشكري في بيان، بعدم «استثناء أي مركبة سواء كانت عسكرية أو مدنية بغض النظر عن تبعيتها وعمن يقودها»، مؤكدًا أن «هذه التعليمات سبق وأن صدرت من أعلى سلطة في الدولة وهي واجبة التنفيذ والامتثال لجميع قاطني المدينة دون استثناء».

وحض رجال الأمن على إجبار السائق بإزالة التعتيم فورًا إضافة إلى تغريمه بدفع المخالفة المقررة حسب القانون، وحال عدم قدرته على دفع المخالفة تحجز المركبة دون الإفراج عنها إلا بعد الدفع. كما وجه بالتفتيش على محال بيع كماليات السيارات، وضبط وسائل التعتيم، ومصادرتها مع قفل المحل للمدة المنصوص عليها قانونًا في مثل هذه الحالات.

وأرجع الشكري ما وصفه بـ«الإرباك في الأداء الأمني» إلي «تداخل الاختصاصات، وتعدد الأجهزة الأمنية بالمدينة»، وقال: «أغلب الأجهزة تتجول بسيارات مدنية ولاتحمل اسم الجهة وتبعيتها، هذا الخلل استغله المجرمين أيما استغلال، بل استفادت منه جهات مخربة وهدامة للنيل من المدينة، وشق الصف وإثارة الفتنة والتخوين».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الشلماني: «كاف» وافق على زيارة ليبيا بشكل عاجل لرفع الحظر.. والكرة الآن في ملعب ...
رياضة محلية
فيرغسون قبل يوم من قمة يونايتد وليفربول: أشكر الله اعتزلت قبل صحوة «الريدز»
رياضة عالمية
«فرانس برس»: سقوط قاعدة عسكرية في نيجيريا بقبضة عناصر يعتقد أنها تابعة لـ«داعش»
دولى
كاركاتير خيري - اقتصاد الاستهلاك
كاريكاتير
أول رحلة لـ«طيران البراق» تصل إلى الإسكندرية من مطار بنينا
ليبيا
استعداد الولايات المتحدة لحفل تنصيب بايدن.. ترامب يختفي ووضع استثنائي منذ 150 ...
دولى
أصدقاء أم أعداء؟.. جدل حول تصريحات بومبيو بشأن إيران و«القاعدة»
دولى
المفوضية الأوروبية تدعم نقاشا قانونيا وسياسيا حول إصدار شهادة لقاح «كورونا»
دولى
«خلق آدم».. صورة في كتاب مدرسي تثير جدلا واسعا حول الإصلاحات في السودان
عربى
«ذا تليغراف»: رفض الاستئناف في حكم إدانة المقرحي بـ«قضية لوكيربي»
ليبيا
أخيرًا.. الدوري الليبي الممتاز لكرة القدم يظهر للنور في 25 يناير
رياضة محلية
جريدة «الوسط»: تخوف دولي من ضياع «الفرصة الأخيرة»
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«واتساب» تؤجل العمل بشروط الاستخدام الجديدة