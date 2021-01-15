السفير المصري لدى واشنطن: القلق لا يزال مستمرا من التدخل الخارجي في الشأن الليبي

السفير المصري لدى الولايات المتحدة الأميركية معتز زهران. (أرشيفية: الإنترنت)

قال السفير المصري لدى الولايات المتحدة الأميركية، معتز زهران، إن «ليبيا باتت بمثابة التهديد الأول للأمن القومي المصري في الوقت الراهن»، مشيرا إلى أن بلاده «لا تزال تشعر بالقلق من التدخل الخارجي المستمر في الشأن الليبي»، وذلك في تصريحات خلال حوار افتراضي بالفيديو مع المجلس الوطني للعلاقات الأميركية ـ العربية.

وأوضح في تصريحات نقلتها وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية إلى أن «التهديد لمصر لم يكن قادما من الغرب على مدى التاريخ»، لكنه قال: «بسبب الفوضى في ليبيا، أولينا اهتماما رئيسيا للتوصل إلى تسوية سياسية، فنحن ندرك أنه ليس ثمة حل عسكري للصراع الداخلي في ليبيا».

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وشدد زهران على أن «مصر تدعم جهود السلام في ليبيا وتفاهم الأطراف المتصارعة على المستويات العسكرية والسياسية والقانونية ونلعب دورا رئيسيا في هذا المجال». ونبه إلى أنه حين أعلن «الرئيس عبدالفتاح السيسي أن هناك خطا أحمر عند سرت والجفرة كان في واقع الأمر يدعو للسلام، لأن هذا الخط الأحمر يعني أنه لا يجب توغل من الشرق ضد الغرب والعكس».

وأضاف أن «مصر لا تزال تشعر بالقلق من التدخل الخارجي المستمر في الشأن الليبي، وتمسكت بدعوة جميع الأطراف الخارجية الموجودة في ليبيا للخروج منها، لأن وجودها أدى إلى تفاقم الأوضاع خصوصا حين يكون في ليبيا ميليشيات متطرفة وإرهابية وتجد دعما مستمرا من أطراف إقليمية، وهو من القضايا المهمة التي نحرص على إيضاحها للإدارة الجديدة بالولايات المتحدة».

وأوضح أن «الولايات المتحدة في الماضي حين قررت تحويل اهتمامها أكثر نحو آسيا بسبب سأمها من منطقة الشرق الأوسط وصراعاته المختلفة تركت فراغا في المنطقة، وهو ما تم ملؤه من جانب أطراف إقليمية وخارجية». وذكر أن «هناك نموذجا لمثل هذا السلوك من جانب تركيا على سبيل المثال، وفي حالة ليبيا نجد هناك دعما تركيا لجماعات متطرفة في ليبيا، وهناك وكلاء لتركيا على الأرض في ليبيا، إلى جانب دعم لميليشيات من مقاتلين إرهابيين أجانب قادمين من سورية إلى ليبيا».