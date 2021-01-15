«مكافحة الأمراض»: 583 إصابة جديدة بـ«كورونا» و6 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 12:56 مساء
جانب من أعمال سحب عينات الكشف عن فيروس «كورونا»، (أرشيفية: اللجنة الطبية أجدابيا)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 583 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الخميس.

وتماثل للشفاء 823 مصابا، في حين توفي 6 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وتسلم المركز 3167 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1222 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 850 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 272 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سبها 38 عينة، ومختبر المركز المرجعي زليتن 171 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الزاوية 90 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 85 عينة، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 30 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 159 عينة، ومختبر بلدية سوق الجمعة 94 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 84 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني أجدابيا 16 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة عينة واحدة، ومختبر فرع المركز الوطني طبرق 15 عينة، ومختبر المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة 40 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 108 آلاف و17 حالة، منها 21 ألفا و298 نشطة، و85 ألفا و68 متعافى، في حين توفي 1651 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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