أحوال الطقس اليوم: أمطار وسحب رعدية على بنغازي وطبرق ومرتفعات الجبل الأخضر

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 يناير 2021, 11:03 صباحا
السماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية فرصة سقوط أمطار متفرقة على مناطق الشمال الشرقي، تكون جيدة تصحبها خلايا من السحب الرعدية خصوصا على بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر وطبرق.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الجمعة، أن موجة الطقس ستشمل غدا الشمال الغربي، خصوصا المناطق الساحلية، بينما تبقى الأجواء باردة نسبيا على باقي المناطق.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة
السماء قليلة السحب، تتكاثر غدا، مع فرصة سقوط أمطار، تكون بنسبة جيدة على المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
ما زالت الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة، تكون جيدة أحيانا خصوصا على سهل بنغازي ومرتفعات الجبل الأخضر، والرياخ غربية إلى شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة على الساحل، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 15 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و21 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و21 درجة مئوية.

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