ستولتنبرغ يعرب عن قلقه من دور روسيا المتصاعد عالميا خاصة في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 06:58 مساء
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، يانس ستالتنبرغ. (الإنترنت)

عبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو»، يانس ستالتنبرغ، عن قلقه العميق جراء تصاعد الدور الروسي في مختلف مناطق العالم، خاصة في أفريقيا، الشرق الأوسط وليبيا، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الإيطالية «آكي».

جاء تصريح ستولتنبرغ خلال حديثه في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، بعد لقائهما اليوم الخميس بمقر الحلف في بروكسل.

وقالت «آكي» إن ستولتنبرغ «عبر عن قناعته أن تمدد التأثير الروسي في ليبيا يأتي ليدعم موقف الحلف المصمم على الاستمرار في دعم عملية برلين وجهود الأمم المتحدة لإيجاد حل للنزاع في هذا البلد».

وأشار ستولتنبرغ إلى ترحيب الحلف باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا وانطلاق منتدى الحوار السياسي بين الأطراف الليبية، وقال: «نحن جاهزون لتقديم الدعم لبناء القدرات الأمنية الليبية عندما تتوافر الظروف الأمنية والسياسية الملائمة».

وأشارت «آكي» إلى أن ستولتنبرغ بحث مع الرئيس الموريتاني مواضيع تتعلق بالتعاون الثنائي خاصة في مجال محاربة الهجرة غير النظامية والإرهاب، وكيفية دعم القوات المشتركة لدول جنوب الصحراء.

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