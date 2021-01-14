«صحة الوفاق»: تسليم أدوية ومستلزمات طبية إلى 12 مستشفى

سيارات تابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، 14 يناير 2021، (صفحة الوزارة في فيسبوك)

زودت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق أدوية ومستلزمات طبية لـ12 مستشفى عاما وتعليميا وقرويا، موزعة في المنطقتين الغربية والجنوبية.

والمستشفيات هي «غريان التعليمي، والأصابعة العام، وجندوبة القروي، ويفرن العام، وأم جرسان القروي، وجميل العام، وصبراتة العام، وصرمان العام، ومزدة العام، والخضراء العام، ونالوت العام، والزواية العام»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك ضمن خطة الاستجابة السريعة الموضوعة من الإدارة للعام 2021، حيث شملت الشحنة أدوية أمراض مزمنة، ومستلزمات طبية، ومحاليل وريدية.

أدوية ومستلزمات طبية مخصصة لمستشفيات

أدوية ومستلزمات طبية مخصصة لمستشفيات