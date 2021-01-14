«صحة الوفاق»: تسليم أدوية ومستلزمات طبية إلى 12 مستشفى

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 14 يناير 2021, 02:03 مساء
سيارات تابعة لوزارة الصحة في حكومة الوفاق، 14 يناير 2021، (صفحة الوزارة في فيسبوك)

زودت إدارة الطوارئ الصحية بوزارة الصحة في حكومة الوفاق أدوية ومستلزمات طبية لـ12 مستشفى عاما وتعليميا وقرويا، موزعة في المنطقتين الغربية والجنوبية.

والمستشفيات هي «غريان التعليمي، والأصابعة العام، وجندوبة القروي، ويفرن العام، وأم جرسان القروي، وجميل العام، وصبراتة العام، وصرمان العام، ومزدة العام، والخضراء العام، ونالوت العام، والزواية العام»، حسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

ويأتي ذلك ضمن خطة الاستجابة السريعة الموضوعة من الإدارة للعام 2021، حيث شملت الشحنة أدوية أمراض مزمنة، ومستلزمات طبية، ومحاليل وريدية.

أدوية ومستلزمات طبية مخصصة لمستشفيات
أدوية ومستلزمات طبية مخصصة لمستشفيات
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مولر ينفعل على مراسلة بعد إقصاء بايرن ميونيخ من كأس ألمانيا
رياضة عالمية
تونس تحيي الذكرى العاشرة لسقوط نظام بن علي وسط إغلاق تام
عربى
رئيس «تويتر» يعتبر قرار حظر ترامب يشكل «إخفاقا» ويرسي «سابقة خطيرة»
دولى
وفاة صفوت الشريف آخر رئيس مجلس شورى في عصر مبارك
عربى
عميد بني وليد: تعويضات المجموعتين الثانية والثالثة للمتضررين من أحداث 2011 بحساب...
ليبيا
ترامب يواجه «محاكمة» تاريخية بعد أسبوع من اقتحام الكونغرس
دولى
الولايات المتحدة تنفذ أول عملية إعدام بحق امرأة منذ عقود
دولى
الديلاوي لـ«بوابة الوسط»: ترقبوا الترسانة في ثوبه الجديد بعد التغييرات الجذرية ...
رياضة محلية
«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

شركة صينية تقرر طرح سيارة منافسة لـ«لاند كروزر» (فيديو)