أحوال الطقس اليوم: أجواء باردة وسقوط أمطار على مناطق الشمال الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة نسبيا على غالبية المناطق، مع سقوط أمطار ببعض مناطق الشمال الشرقي.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الخميس، فرصة سقوط أمطار يوم السبت المقبل على غالبية مناطق الشمال.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة

الطقس مغيم، مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اليوم على بعض المناطق الساحلية، والرياح شمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على المناطق الساحلية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و19 درجة مئوية، وبين 11 و14 درجة مئوية على المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

فرصة سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، وتكون جيدة على سهل بنغازي والجبل الأخضر، والرياح شمالية غربية إلى غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 17 و20 درجة مئوية على غالبية المناطق.