وفد من «الوفاق» يصل البريقة لبحث توحيد الميزانية مع المصرف المركزي بالبيضاء و«مالية الموقتة»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 01:25 مساء
اجتماع البريقة لبحث توحيد الميزانية, 12 يناير 2020. (بوابة الوسط)

‏وصل وفد وزاري من حكومة الوفاق إلى مدينة البريقة للقاء وفد من المصرف المركزي البيضاء، ووزارة مالية بالحكومة الموقتة، لبحث سبل توحيد الميزانية.

وضم اجتماع البريقة لتوحيد الميزانية في البريقة كلا من وكيل وزارة مالية الحكومة الموقتة، إمراجع غيث، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

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والأربعاء الماضي قالت البعثة الأممية، إن «وزارة المالية بحكومة الوفاق، أفادت بأنه تم إحراز تقدم بشأن مواءمة السياسة النقدية، التي يتعين أن تكون مصحوبة بإصلاح السياسة المالية بما في ذلك توحيد وترشيد الميزانية الوطنية لعام 2021»، منوهة إلى أنه «سيعقد في القريب اجتماع للاتفاق على ميزانية موحدة».

اجتماع البريقة لبحث توحيد الميزانية, 12 يناير 2020. (بوابة الوسط)
اجتماع البريقة لبحث توحيد الميزانية, 12 يناير 2020. (بوابة الوسط)
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