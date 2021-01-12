وفد من «الوفاق» يصل البريقة لبحث توحيد الميزانية مع المصرف المركزي بالبيضاء و«مالية الموقتة»

اجتماع البريقة لبحث توحيد الميزانية, 12 يناير 2020. (بوابة الوسط)

‏وصل وفد وزاري من حكومة الوفاق إلى مدينة البريقة للقاء وفد من المصرف المركزي البيضاء، ووزارة مالية بالحكومة الموقتة، لبحث سبل توحيد الميزانية.

وضم اجتماع البريقة لتوحيد الميزانية في البريقة كلا من وكيل وزارة مالية الحكومة الموقتة، إمراجع غيث، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي البيضاء علي الحبري، ووزير الخارجية بحكومة الوفاق الطاهر سيالة، ووزير المالية بحكومة الوفاق فرج بومطاري.

اجتماع جنيف: توصيات لتوحيد سعر الصرف والميزانية.. وترحيب بخطة «المركزي» لمعالجة الأزمة المصرفية

والأربعاء الماضي قالت البعثة الأممية، إن «وزارة المالية بحكومة الوفاق، أفادت بأنه تم إحراز تقدم بشأن مواءمة السياسة النقدية، التي يتعين أن تكون مصحوبة بإصلاح السياسة المالية بما في ذلك توحيد وترشيد الميزانية الوطنية لعام 2021»، منوهة إلى أنه «سيعقد في القريب اجتماع للاتفاق على ميزانية موحدة».

اجتماع البريقة لبحث توحيد الميزانية, 12 يناير 2020. (بوابة الوسط)

اجتماع البريقة لبحث توحيد الميزانية, 12 يناير 2020. (بوابة الوسط)