البعثة الأممية تتقدم بالتهنئة بحلول السنة الأمازيغية الجديدة

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز. (أرشيفية، البعثة الأممية)

تقدمت بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا بالتهنئة لجميع أمازيغ ليبيا بحلول السنة الأمازيغية الجديدة.

وأعربت البعثة عن أمنيتها «أن يكون هذا العام كله خير وسلام، وتشهد ليبيا تحولات إيجابية تلبي طموحات كافة مكونات شعبها»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

كما هنأت السفارة الأميركية لدى ليبيا بالسنة الأمازيغية الجديدة عبر منشور على صفحتها بـ«فيسبوك».

اقرأ أيضا: جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر

يذكر أن دول شمال أفريقيا تشهد احتفالات برأس السنة الأمازيغية الجديدة بين أيام 11 و12 و13 من يناير من كل سنة، والتي توافق هذا العام التقويم الأمازيغي العام 2971.