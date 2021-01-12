أحوال الطقس اليوم: أجواء مغيمة على غالبية المناطق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 10:12 صباحا
سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تعرض غالبية المناطق إلى طقس مغيم ومتقلب، مع رياح شمالية غربية نشطة على الساحل، وانخفاض في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و28 درجة مئوية.

رأس اجدير - سرت - سهل الجفاة - جبل نفوسة
الطقس مغيم، يتخلله سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح شمالية غربية، معتدلة إلى نشطة السرعة، تتجاوز سرعتها 50 كيلومترا في الساعة على المناطق الساحلية أحيانا، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 13 و18 درجة مئوية على غالبية المناطق.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة
تتكاثر السحب تدريجيا مساء اليوم مع سقوط أمطار متفرقة الليلة، والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا مثيرة الأتربة والغبار ببعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين18 و23 درجة مئوية، وتصل اليوم إلى 27 درجة مئوية على جالو.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة
الطقس قليل الغيوم، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 19 و24 درجة مئوية.

الكفرة - السرير - تازربو
السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 26 و28 درجة مئوية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف
دولى
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم