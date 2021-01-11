سرقة 3979 متر أسلاك كهرباء بمناطق مختلفة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 10:14 مساء
سرقة أسلاك كهربائية. (أرشيفية: الشركة العامة للكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الأحد، سرقة 3979 متر أسلاك كهرباء بمناطق مختلفة بالمنطقة الغربية، مما أدى إلى انقطاع التيار عن عدد من المحولات ومنازل المواطنين بحسب ما نشرته الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأكدت الشركة «سرقة خط أولاد شكر ضغط عالي من 11/30 قوقاس مسافة 1350 مترا، الأمر الذي أدى إلى فصل المحول المغذي لبعض المواطنين، وكذلك سرقة أسلاك ضغط منخفض مسافة 900 متر على نفس المحول بمنطقة أولاد شكر بدائرة توزيع الساحل التابعة لإدارة توزيع المرقب».

كما «تم بدائرة توزيع ترفاس بإدارة توزيع الغربية سرقة 1100 متر أسلاك كهرباء على خط البوحميرية مما تسبب ذلك في فقد التغذية لنحو 14 محولا، وبهذا العمل الإجرامي انقطع التيار الكهربائي على أجزاء واسعة من المنطقة».

وأضافت الشركة أنه «تم أيضا بدائرة توزيع جنوب زليتن بإدارة توزيع زليتن سرقة خط الوكالة 11 ك ف ضغط عالي مسافة 600 متر، الأمر الذي أدى إلى فصل التغذية عن نحو 5 محولات».

وأشارت الشركة كذلك إلى «سرقة كوابل كهربائية لمحطة جاهزة الخدمات وسط العزيزية مسافة 29 مترا ما أدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي على عدد من المواطنين والدوائر الحكومية وسط مدينة العزيزية».

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