«عدل الوفاق»: بعض أسر مفقودي ترهونة يتعرفون على هويات أقاربهم من بين الجثث

جانب من معرض متعلقات الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة, 11 يناير 2021 (عدل الوفاق).

تمكن عدد من أسر المفقودين من مدينة ترهونة،، اليوم الإثنين، من التعرف على هوية أقاربهم من بين الجثث التي تم انتشالها من مقابر ترهونة.

جاء ذلك بعد زيارتهم معرض المتعلقات الشخصية الذي أقامته اللجنة المكلفة بقرار وزير العدل بحكومة الوفاق رقم 411 لسنة 2020 بشأن الإشراف على فتح المقابر الجماعية بمدينة ترهونة بإدارة الطب الشرعي، وفق بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

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وأعلنت الوزارة أنه «تم تأكيد التعرف على جثة تعود إلى المواطن مسعود علي انديش من مواليد 1969 ترهونة والذي فقد بتاريخ 21/12/2019 حيث تعرفت عليه زوجته من الملابس والعلامات المميزة بالجسم».

وقالت الوزارة إن المعرض «سيستمر مفتوحا حتى تتمكن عائلات المفقودين من مدينة ترهونة من زيارته، وذلك لمساعدتها في التعرف على أقاربهم من خلال الإطلاع على الملابس والمقتنيات الشخصية المعروضة».