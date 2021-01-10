انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب الشهادة الثانوية ببني وليد

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 10 يناير 2021, 11:36 مساء
إحدى لجان الامتحانات في بني وليد. (الإنترنت)

انطلقت، صباح اليوم الأحد، امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية للعام الدراسي 2019 - 2020، بمدينة بني وليد وسط إجراءات إحترازية مشددة حفاظا على سلامة الطلاب من تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».

وقال مدير مكتب التواصل والإعلام بمراقبة التعليم بني وليد، عمر صالح إن اليوم الأول لامتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني «لم يشهد أي عراقيل أو مشاكل وسار وفق الخطة الموضوعة من قبل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني». 

وأكد صالح لـ«بوابة الوسط» أن مراقبة التعليم وفرت كافة التجهيزات اللازمة لانطلاق الامتحانات مثل المعقمات والقفازات والكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد بين الطلبة.

وذكر صالح أن عدد اللجان التي تقام فيها امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية في بني وليد هذا العام أربعة لجان هي: مدرسة 17 فبراير (العلوم الأساسية سابقا)، لجنة المردوم، لجنة تينيناي وكلية التقنية الإلكترونية بني وليد.

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