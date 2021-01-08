صيانة 3 مدارس في مصراتة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 02:03 مساء
الحضور في افتتاح مدرسة الصفاء بمصراتة بعد صيانتها، 28 ديسمبر 2020، (صفحة البلدية على فيسبوك)

أعلنت بلدية مصراتة صيانة ثلاث مدارس للتعليم الأساسي وهي مدرسة الصفاء بالفرع البلدي قصر أحمد، ومدرسة عمر بن الخطاب بالفرع البلدي رأس الطوبة، ومدرسة شهداء السدادة بالفرع البلدي طمينة.

وشملت أعمال الصيانة دورات المياه وطلاء الفصول الدراسية والمعامل والمكاتب الإدارية، وإقامة أسطح مسقوفة في الساحات تجاوزت 400 متر مربع، واستكمال فصول دراسية بُنيت بالمجهود الذاتي في مدرسة شهداء السدادة، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

يأتي ذلك ضمن مشروع الاستجابة السريعة الذي تنفذه منظمة الإغاثة الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة، بإشراف المجلس البلدي مصراتة.

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