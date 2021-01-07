عرض متعلقات ضحايا المقابر الجماعية بترهونة للأهالي السبت المقبل

لافتة لمعرض المقتنيات الشخصية لضحايا المقابر الجماعية التي عثر عليها في ترهونة. (وزارة العدل)

أعلنت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، أن اللجنة المشرفة على فتح المقابر الجماعية التي عثر عليها بمدينة ترهونة ستتيح لأهالي الضحايا عرض المتعلقات الشخصية للضحايا يوم السبت المقبل التاسع من يناير الجاري.

وقالت الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك» إن اللجنة المشرفة على فتح المقابر الجماعية بترهونة والمشكلة بقرار من وزير العدل، نظمت مساء اليوم الخميس بمقر إدارة الطب الشرعي والتحاليل بطرابلس عرضا للمتعلقات الشخصية لضحايا المقابر الجماعية بترهونة.

وأوضحت الوزارة أن «هذا العمل الذي استمر لشهور من قبل اللجنة يأتي كشاهد على الجرائم والانتهاكات التي طالت هؤلاء الضحايا وكذلك بغية مساعدة أهاليهم في التعرف على هوياتهم من خلال مقتنياتهم ومتعلقاتهم الشخصية التي وجدت مدفونة معهم».

وأضافت الوزارة أن اللجنة «أكدت أن عرض المتعلقات لضحايا المقابر الجماعية سيكون متاحا لأهالي الضحايا ابتداء من يوم السبت 9 يناير القادم خلال الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحا وحتى الرابعة عصرا بمقر قسم الطب الشرعي بمركز طرابلس الطبي بمنطقة الفرناج، بعد التنسيق مع رابطة ضحايا ترهونة».